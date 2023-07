POZZUOLI/ «Passa il tempo ma noi no» Si è conclusa la 14esima edizione del Trofeo Loris e Daniele

POZZUOLI – «Passa il tempo ma noi no. È la frase scritta dietro la maglia di ciascun partecipante al Trofeo Loris e Daniele quest’anno. Perché è innegabile che il tempo sia passato, è passato per tutti. È passato per i giovani raccattapalle di un tempo, che ora sono grandi e qualcuno ha preso strade lontane. È passato per i ragazzi di dieci anni fa, a cui spesso il fisico chiede di fermarsi e non rischiare. È passato per il Trofeo Loris è Daniele, appuntamento fisso dell’estate Puteolana. Ed è passato anche per noi, che riusciamo a ritagliarci sempre meno tempo per far rotolare il pallone su questo campetto. Ma resistiamo al tempo, lo combattiamo. Abbiamo sempre creduto che ritrovarci sul Bognar faccia un pò rivivere Loris e Daniele. Il riecheggiare del loro nome suona ancora forte anche per chi non li ha conosciuti ed è una delle cose che ci fa andare avanti. Non promettiamo la perfetta riuscita di tutte le edizioni, ma promettiamo solo che continueremo a far risuonare quel meraviglioso messaggio. Mai per gloria, solo in memoria!». Con questo messaggio i ragazzi del parco Bognar e gli organizzatori del Trofeo Loris e Daniele hanno salutato la fine della 14esima edizione del torneo dedicato alla memoria dei due amici, Loris Di Roberto e Daniele Del Core.