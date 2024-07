POZZUOLI/ La scuola di ballo Maga Dance ai Campionati italiani di Rimini – LE FOTO

POZZUOLI – Alla fiera di Rimini si sono svolti i Campionati Italiani Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali). Una settimana dedicata alla danza sportiva. Dopo un anno di duro lavoro gli allievi della Maga Dance di Pozzuoli hanno sfidato più di cento partecipanti a categoria, con performance impeccabili. Questi giovani talenti hanno portato a casa medaglie d’oro argento e bronzo, gareggiando con tutta l’Italia. Carol Preziuso, l’insegnante, è stata convocata come giudice: «Ho condiviso con loro ogni momento di gioia. Seguo i miei allievi in ogni traguardo e questa volta mi hanno davvero sorpresa. Ogni anno mi stupiscono sempre di più ed io non posso che ringraziarli».

I VINCITORI – Gennaro Licusato, Campione Italiano; Noemi Solimeo, Vice Campionessa italiana; Noemi Solimeo & Francesca Longobardo, medaglia di bronzo; Sara Loffredo & Giada Ciotola, medaglia di bronzo. «Complimenti anche a Siria Di Domenico, Loffredo Sara, Francesca Longobardo, Melissa Riccio ,Giusy Iengo, Ciotola Giada, Arianna Follera per gli ottimi risultati raggiunti», si legge in una nota diffusa dalla Maga Dance.