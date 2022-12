POZZUOLI/ La magia delle feste avvolge il Rione Terra: migliaia i visitatori – LE FOTO

POZZUOLI – La magia del Natale fa rivivere il Rione Terra. È un vero e proprio boom di presenze quello che si sta registrando nelle ultime settimane a Pozzuoli, complici anche le temperature miti che hanno spinto moltissime persone a riversarsi in città. Un fiume brulicante di adulti e bambini ha invaso le stradine dell’antica Rocca, addobbata con luminarie artistiche e mercatini di prodotti tipici e artigianali del territorio. Sono oltre 50mila i visitatori, tra italiani e stranieri, che finora si sono fatti spazio tra i caratteristici vicoli per ammirare il primo nucleo abitato di Pozzuoli circondato su tre lati dal mare. In queste giornate piccoli e adulti stanno vivendo la magia delle feste in una delle cornici più suggestive al mondo, tra l’incantevole paesaggio e un tuffo nella storia. Il ricco programma di eventi natalizi sembra aver spazzato via i due anni di pandemia, portando alla condivisione degli spazi e a un maggiore spirito comunitario.

IL CALENDARIO DI EVENTI – Dall’inaugurazione del Christmas Village e dallo spettacolo d’apertura messo in scena il giorno dell’Immacolata si arriverà alla caccia alla Befana e al concerto dell’Epifania al Duomo, in calendario per il 6 gennaio. Fino al 15 gennaio si potrà, inoltre, passeggiare tra le stradine e ammirare le botteghe di artigianato, assistere agli spettacoli danzanti, ai concerti e alle performance degli artisti di strada, mentre i bambini potranno prender parte all’animazione e fare la conoscenza di Babbo Natale e degli elfi. A riscuotere tantissimo successo anche le visite serali al percorso archeologico. “La magia del Natale” è il nome della rassegna che ha preso il via il 7 dicembre a Pozzuoli, presentando come sfondo il Rione Terra, il centro storico, la Darsena e i quartieri di Licola, Monterusciello, Agnano e Rione Toiano. Concerti, spettacoli, mostre, visite guidate, botteghe e mercatini stanno riportando cittadini e turisti a vivere la magia delle festività, nel segno della rinascita. Un successo, quello del Rione Terra, che conferma il desiderio di serenità e di ripartenza dei puteolani. (per continuare vai su: www.rioneterra.it)