POZZUOLI/ La doppia faccia del Pd: vuole il gruppo ma ha consiglieri sia in maggioranza che all’opposizione «Con Manzoni o fuori»

POZZUOLI – Il Pd punta a riorganizzare il partito nella città di Pozzuoli dopo la guerra intestina di un anno e mezzo fa. Lo farà a partire da domani, giornata che vedrà i consiglieri comunali flegrei incontrarsi tutti (o quasi) presso la sede del Pd metropolitano su convocazione del commissario del circolo cittadino, Giovanni Iacone e del segretario metropolitano. Obiettivo: costituire il gruppo consiliare del Partito Democratico a Pozzuoli che, attualmente, annovera tra i suoi tesserati consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione.

I CONVOCATI – Insieme al sindaco Manzoni, sono stati convocati il presidente del consiglio Mimmo Pennacchio, Maria Rosaria Testa, Salvatore Caiazzo, Manuela D’Amico, Carlo Morra, Leandro Genovese, Simona Daniele e i colleghi dell’opposizione Marzia Del Vaglio, Paolo Ismeno e Antonio Villani, anche se quest’ultimo nei fatti è già in maggioranza.

L’AUT-AUT – Il messaggio che Iacone recapiterà agli undici è chiaro: «Deponete le armi, fate la pace e allineatevi perché nel Pd o state in maggioranza o andate all’opposizione». Un “dentro o fuori” che non lascia margini per le trattative, anche alla luce dello statuto dei Dem e della volontà dei vertici di risolvere una volta e per tutte la grana Pozzuoli. Escluso Enzo Figliolia, che sembra ormai lontano dal partito che lo ha portato due volte a diventare sindaco, le criticità maggiori sono rappresentate da Del Vaglio e Ismeno, che sono rispettivamente anche dirigente nazionale e regionale dei Dem. Difficilmente accetteranno di lasciare le proprie posizioni in consiglio, anche alla luce della “sanguinaria” campagna elettorale scorsa e delle recenti posizioni assunte in consiglio comunale nettamente contro la maggioranza Manzoni. Insomma, una bella matassa da sciogliere.