POZZUOLI/ La denuncia: «Numerosi furti sulla spiaggia di Lucrino»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Oggi come ieri ancora furti, ancora sulla spiaggia di Lucrino. Non è possibile che avvenivano negli anni scorsi e continuano ancora oggi, non è possibile che pur essendone tutti a conoscenza e con tante denunce non si prendano seri provvedimenti. Solo oggi credo che ce ne siano stati una decina lungo la spiaggia libera e inizio a pensare che non finirà ne domani ne mai. Ma è possibile che si rischia di tornare senza scarpe, oppure senza cellulare o ancor peggio senza lo zainetto con chiavi di auto o scooter?? Non bisogna mai staccarsi dalle proprie cose, non bisogna mai distrarsi, ma veramente cosi deve essere la giornata di svago e di refrigerio di tante persone che si recano su quella spiaggia?? Assurdo!!! Poi succede che qualcuno intraprenda un azione personale e tutti che s’indignano. Francesco Emilio Borrelli ma non puoi farti un giro sulla spiaggia di Lucrino, come hai fatto sul lido delle Monache? Magari riesci tu dove altri non ci sono riusciti.» (Stefania D.R.)