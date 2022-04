POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Da questa mattina manca l’energia elettrica in alcune zone di Via Modigliani a Monteruscello. Ho contattato l’Enel e dicono fino alle 16 per interventi programmati. Ma programmati da chi? Perché non ci hanno avvisato? 7 ore senza corrente. Cibi che saranno da buttare. Persone anziane che sono sole in casa e non sapevano nulla e tanti altri problemi! Ma questi sanno quello che fanno oppure no!» (Sergio I.)