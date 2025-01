POZZUOLI/ La denuncia: «Marciapiede sprofondato ma dal comune nessuno interviene»

POZZUOLI – Marciapiede sprofondato dopo i lavori dell’acquedotto di Pozzuoli. Accade in via Solfatara 129. La denuncia arriva da Santina Cerasuolo che su Facebook ha pubblicato le foto dei danni provocati dalla pioggia. «Da circa un mese – ha raccontato la cittadina – sono stati eseguiti lavori da parte dell’acquedotto lasciando il marciapiede in queste condizioni che vanno peggiorando anche a causa delle condizioni meteorologiche. 20 giorni orsono, dopo aver più volte avvertito il comando di Polizia Municipale di Pozzuoli, mi sono recata di persona ed ho avuto rassicurazioni di pronto intervento. Ad oggi questa è la situazione, sta sprofondando tutto il marciapiede. La cosa più grave è che dietro il cancelletto verde abita una persona gravemente ammalata che deve recarsi in ospedale con frequenza e non può uscire se non dopo aver fatto un giro lunghissimo per raggiungere un’uscita alternativa. Chi deve intervenire prima che accada qualcosa di grave?»