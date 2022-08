POZZUOLI – «Gentile direttore, mi chiamo Daniel Baiano e chiedo l’intervento vostro per aiutarmi a risolvere una questione d’anni sul problema d’acqua ad Agnano che interessa 35 famiglie. Diversi sono i punti che voglio portare a conoscenza: 1- Mancanza pressione d’acqua in via Pisciarelli dal 95 in su: le persone sono costrette ad aspettare per lavarsi e bere, in più ci sono persone con disabilità e non posso vivere in queste condizioni; 2 – problematiche amministrative: in via Pisciarelli 99 con un unico contatore intestato ad una persona che ha una morosità di quasi 30000 € dove la signora ha fatto la disdetta da un anno, la fatturazione è bloccata e questo è una grande perdita per il Comune. Ci sono delle persone che hanno pagato e vogliono la liberatoria per mettere un contatore proprio e nell’ufficio di Monteruscello parlando con il Signor *** e nell’ufficio di via Campana prendendo in carico questa questione se ne lavano le mani e ci mandano a destra e sinistra. Ci sono famiglie con disabili e minori che, pur non essendo morose, hanno subito i danni per la mancata erogazione d’acqua inoltre sarò costretto a fare una denuncia alla procura della Repubblica che non c’è nessuno che prende in carico tutto ciò.»