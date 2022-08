POZZUOLI – Sarà il “Grand Hotel Serapide” di Pozzuoli la nuova sede dei ritiri pre-partita del Napoli. Gli azzurri del patron Aurelio De Laurentis, infatti, da quest’anno trascorreranno l’attesa per gare casalinghe in zona Solfatara, a pochissimi chilometri dal Diego Armando Maradona. La struttura aveva già ospitato il Napoli in ritiro in occasione di Napoli-Genoa del campionato scorso ed era stata scelta dal patron De Laurentiis per ospitare la famosa cena anti-crisi del 26 aprile, dopo la sconfitta di Empoli.