POZZUOLI/ La denuncia: «A Monterusciello non è Natale, quartiere dimenticato dall’amministrazione Manzoni»

POZZUOLI – Zero luminarie, eccetto qualcosa montato in Piazza Minopoli. Per il resto a Monterusciello il Natale è uno sbiadito ricordo. Spesi centinaia di migliaia di euro per il centro, l’amministrazione Manzoni ha deciso di non dare il giusto risalto a quelle periferie che il sindaco in campagna elettorale teneva tanto a definire “quartieri”. Situazione di abbandono denunciata da molti residenti. «Quest’anno per Monteruscello non è Natale, – dice Tiziana C. – dimenticata completamente, peggio degli altri anni. Signor sindaco, Le ricordo che anche a qui vivono bambini a cui fa piacere guardare delle lucine natalizie per strada. Piazza De Curtis, gli anni passati, aveva un alberello malandato e qualcos’altro, oggi completamente vuota, puoi trovarci solo sporcizia e cose pericolose, ormai viene utilizzata solo per il Monteruscello Fest, l’ unico momento in cui la vedi pulita. Eppure, signor sindaco, la maggior parte dei puteolani, quelli veri, oggi risiede a Monteruscello che dovrebbe essere valorizzata almeno allo stesso modo! Che degrado, che amministrazione rovinata!! Delusione totale, da tutti i punti di vista!»