A Pozzuoli la presentazione del libro “Mafia. Dal feudo a Lucky Luciano”

POZZUOLI – Nell’ambito della rassegna culturale “Pozzuoli in Cultura – Natale al Rione Terra”, domenica 28 dicembre sarà presentato il libro Mafia. Dal feudo a Lucky Luciano del Colonnello Claudio Mungivera, un saggio che propone una riflessione approfondita sul fenomeno mafioso, partendo dalle sue origini storiche fino alla trasformazione in criminalità organizzata moderna. L’opera si caratterizza per un approccio critico verso l’uso diffuso e talvolta impreciso del termine “mafia”, offrendo al lettore strumenti per comprenderne meglio il significato storico e sociale. Partendo dall’analisi di come il fenomeno si sia evoluto nel tempo, il testo affronta la globalizzazione del concetto di mafia, mettendo in luce il rischio di travisare il significato originario collegato a un determinato tempo e luogo. L’autore propone così una rilettura accurata dei termini e delle categorie interpretative, con particolare attenzione alle ambiguità e alle evoluzioni nel contesto europeo e internazionale. L’incontro, nella suggestiva cornice di Palazzo Migliaresi nel Rione Terra, sarà moderato da Claudio Ciotola, presidente dell’associazione Giornalisti Flegrei. Attraverso il dialogo con l’autore, si approfondiranno i temi principali dell’opera, dalla definizione del fenomeno mafioso alle sue declinazioni storiche — con particolare riferimento alla figura di Lucky Luciano come nodo di intersezione tra criminalità locale e organizzazioni transnazionali. Questa presentazione costituisce un’importante occasione di riflessione su cultura, storia e legalità, sottolineando l’importanza di una comprensione accurata e critica di fenomeni che tuttora segnano la società contemporanea