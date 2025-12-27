Fuochi sicuri: a Pozzuoli al via le vendite per Capodanno da Pirotecnica Puteoli

POZZUOLI – Offerte per festeggiare in maniera sicura. Da Pirotecnica Puteoli risparmio e sicurezza vanno di pari passo. Da oggi presso il punto vendita di via Virgilio, ad Arco Felice, è possibile acquistare pacchetti per Capodanno. In particolare si tratta di candele romane, stelline grandi, pop-pop, pistole coriandoli, una batteria da 100 colpi e colori fuochi aerei tutto a soli 30 euro. Nello store è possibile anche acquistare giochi pirotecnici per bambini, tutti a norma e autorizzati. Pirotecnica Puteoli si trova in via Virgilio 16, nei pressi dell’uffficio postale. Per contatti: 329 316 0297. Aperti con orario continuato fino al 31 dicembre.

*articolo sponsorizzato