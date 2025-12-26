POZZUOLI/ Voragine ad Arco Felice, rischio slittamento a lunedì. Manzoni: “Manca il calcestruzzo, aspettiamo che riapra la ditta”

POZZUOLI – “Se riapre domani e ci fa la cortesia, interveniamo domani. Altrimenti dobbiamo aspettare che lunedì riapra la ditta del calcestruzzo”. Il sindaco di Pozzuoli ha reso noti i tempi (incerti) per la riapertura del tratto di via Domitiana interessato da uno sprofondamento a causa di una perdita d’acqua. Situazione che sta creando caos e ingorghi in tutta la zona. Il riferimento di Manzoni è alla ditta che produce calcestruzzo, materiale utile a riempire una voragine profonda 40-50 centimetri secondo quanto sostenuto dal sindaco.