POZZUOLI – Sul cippo di San Paolo ha sostato ieri ‘Un mattone per il mondo’, la maratona ciclistica organizzata dalla Comunità Villa San Francesco di Facen di Pedavena in Friuli che accoglie ed assiste giovani in difficoltà. La manifestazione che ha per obiettivo di diffondere il ‘bene comune’ è partita dal “Museo dei sogni e della memoria” di Feltre, in provincia di Belluno, lo scorso 22 agosto e si concluderà il 13 settembre a Canicattì sulla tomba del giudice Rosario Livatino, trucidato dalla mafia. Il mattone simbolo contiene “pugni di terra” provenienti da ben 199 Paesi che hanno aderito all’idea di creare un legame di legalità e solidarietà tra i popoli. Il gruppo di ciclisti ha reso omaggio all’apostolo delle genti nel punto in cui il 12 novembre nel 1990 si fermò in preghiera anche papa Giovanni Paolo II in visita in terra flegrea. L’episodio dell’approdo di Paolo di Tarso a Pozzuoli nel 61 d.C. è riportato negli Atti degli Apostoli (cap. 28, 11-15).

L’EVENTO – L’iniziativa, sostenuta da associazioni sociali, religiose, di volontariato tra cui il CIF (Centro Italiano Femminile) ed il Csi (Centro Sportivo Italiano) è svolta in collaborazione con le amministrazioni comunali e punta a rafforzare la solidarietà tra i popoli. I maratoneti, provenienti da Carinola e diretti a Vico Equense, guidati dal presidente provinciale del Csi Napoli, Salvatore Maturo e dai rappresentanti flegrei del Csi, sono stati accolti dall’assessore allo Sport del comune di Pozzuoli, Antonio Minieri, dal presidente del CIF Pozzuoli, Angela Giustino e dal presidente regionale della Campania, Enrico Pellino. «E’ motivo di orgoglio per Pozzuoli ospitare l’iniziativa – ha detto Minieri – in un luogo simbolo della nostra storia. E’ un motivo per rafforzare e diffondere la cultura dei valori di legalità e solidarietà e ci consente di conoscere ed approfondire la figura dei martiri della legalità» . La carovana ha poi ripreso il cammino con soste programmate a Napoli in piazza Mercato e a Pompei con conclusione della tappa a Vico Equense.