POZZUOLI/ «Insieme per salvaguardare l’ambiente e combattere gli incivili» l’appello dell’assessore Caiazzo

POZZUOLI – L’assessore all’ambiente del comune di Pozzuoli, Salvatore Caiazzo, attraverso Cronaca Flegrea lancia un appello ai cittadini di Pozzuoli per chiedere collaborazione contro gli incivili e a tutela dell’ambiente. Lo fa mettendo in campo anche un’attività di ascolto, attraverso incontri e iniziative, invocando anche una corretta raccolta differenziata.

LA LETTERA – «Cari concittadini, i veri protagonisti della nostra comunità siamo tutti noi cittadini che ci impegniamo in tanti piccoli gesti quotidiani per dare dimostrazione di senso civico e di tutela dell’ambiente. Salvaguardare l’ambiente permette di preservare la salute umana ed è importante considerare che le risorse che il nostro pianeta Terra offre non sono infinite: per questa ragione riciclare e riutilizzare i materiali è fondamentale oltre che eticamente corretto. È buona norma, oltre che dovere civico, porre attenzione sui gesti semplici della raccolta differenziata: quest’ultima, se fatta bene a partire dalla fonte, concretizza un passaggio indispensabile per la protezione dell’ambiente; in altre parole la buona raccolta differenziata è oramai diventata una necessità concreta per vivere meglio e garantire un futuro sostenibile. Separare i rifiuti permette infatti di riciclare i materiali trasformandoli in nuove materie prime per produrre oggetti diversi e ridurre l’impatto ambientale del nostro consumo e l’inquinamento ambientale che deriva dall’utilizzo di nuove risorse. Riciclare i materiali quali plastica, carta, vetro, metalli, tessili, etc. riduce drasticamente dunque l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua. Ma sopra ogni altra cosa e’ estremamente importante non disperdere i rifiuti nell’ambiente. Il Comune di Pozzuoli in questi anni ha provveduto alla raccolta di innumerevoli abbandoni di vario genere. La volontà dell’Amministrazione è quella di offrire la più ampia collaborazione ai cittadini ma va detto che i trasgressori saranno puniti: chi inquina con l’abbandono indiscriminato danneggia l’intera comunità ed il nostro bel territorio: i comportamenti scorretti non saranno tollerati. Certo di una collaborazione piena e consapevole di tutti, vi ringrazio.»