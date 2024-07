POZZUOLI/ «Ingorghi perenni da Arco Felice a Lucrino in piena crisi bradisismica»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile redazione, Vi segnalo la situazione insostenibile di ingorgo che si viene a creare ad ogni ora del giorno, causata dal traffico intenso a partire da Arco Felice – uscita asse mediano – fino alla rotonda di Lucrino, tutto questo in piena crisi bradisismica, intralciando mezzi di soccorso e residenti impossibilitati a spostarsi liberamente e tutto questo con la completa assenza di vigili urbani. Occorrono soluzioni immediate al problema, non è possibile che nessuno intervenga. Grazie Cordiali saluti». Giuseppe F.