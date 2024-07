SEGNALATO&RISOLTO/ «Tagliate finalmente le piante alte tre metri a Monterusciello»

POZZUOLI – Dopo 48 ore dalla pubblicazione della segnalazione di un nostro lettore sono state tagliate piante e sterpaglie che rendevano impraticabile l’area popolare del lotto 4 in via Antonio De Curtis, nel quartiere di Monterusciello. Questa mattina gli operai dell’ufficio giardini del comune di Pozzuoli sono intervenuti per ridare decoro alla zona.

LA SEGNALAZIONE