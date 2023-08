POZZUOLI/ Infortuni e malori durante le scosse, interventi del 118. Il sindaco «Protezione Civile sul territorio»

POZZUOLI – Questa mattina durante i forti sciami sismici che hanno portato numerose persone a lasciare le proprie abitazioni, sono stati registrati diversi episodi di malori e infortuni segnalati alla centrale del 118 di Pozzuoli. Episodi che hanno richiesto interventi per “cadute in strada e malori” che sono stati gestiti dalle ambulanze di tipo INDIA, le quali intervengono quando ci sono “codici di minore gravità”.

IL MONITORAGGIO – Intanto è in corso il monitoraggio sul territorio da parte degli organi preposti come spiega il sindaco Gigi Manzoni «Confermiamo che gli eventi di questa mattina rientrano nella “normale attività” della fase sismica che sta accompagnando la vita della nostra comunità. Abbiamo prontamente dato seguito alle poche segnalazioni ricevute con immediati sopralluoghi che non hanno riscontrato alcun danno. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, nel ringraziare la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i tecnici del Comune e la Protezione Civile, assicurano i cittadini puteolani che prosegue incessantemente l’opera di controllo e monitoraggio del territorio, intensificatasi dalle prime ore di stamane. Pur comprendendo lo stato di preoccupazione e ansia, invitiamo tutti a far riferimento soltanto alle comunicazioni ufficiali dell’Ente e delle istituzioni preposte.»