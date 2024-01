POZZUOLI/ Indetto il bando per la gestione del parcheggio al Molo Caligoliano

POZZUOLI – E’ stata pubblicata sull’Albo Pretorio del comune di Pozzuoli la procedura selettiva ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento del parcheggio “Molo Caligoliano” di Pozzuoli. L’affidamento alla società che si aggiudicherà l’appalto sarà della durata di 9 anni per un’area composta da 94 posti auto e 35 posti moto da destinare a parcheggio a tariffa selettiva. Il termine per il ricevimento delle offerte è stato stabilito per le ore 12:00 del 26 febbraio mentre la data prevista per l’apertura delle buste, è per le ore 12:00 del 13 marzo 2024.



LE TARIFFE – Si parte da un canone annuo posto a base d’asta di 100mila euro per uno spazio di 3.102 metri quadrati dove sono previsti 94 stalli di sosta a pagamento per auto, nove gratuiti per i mezzi dei disabili e 35 stalli a pagamento per scooter e motociclette. Tre le tariffe previste per ogni ora o frazione per quanto concerne la sosta delle auto: un euro per la fascia oraria 7-21; due euro per la fascia oraria 21-24; tre euro per la fascia notturna che va da mezzanotte alle quattro. Tariffe al 50% invece per i mezzi a due ruote.