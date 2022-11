POZZUOLI/ «Indebita occupazione di suolo pubblico»: chiusi 2 locali nel centro storico e a via Napoli

POZZUOLI – Due attività commerciali sono state chiuse dal comune di Pozzuoli per “indebita occupazione di suolo pubblico”. Si tratta di un risto-pub di Corso della Repubblica, in pieno centro storico, e di un ristorante con sede in corso Umberto I a via Napoli. Entrambe le attività sono state destinatarie di un’ordinanza dirigenziale per la chiusura non inferiore a cinque giorni, a firma della dirigente della Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico dell’Ente. Le violazioni sono state accertate durante i controlli effettuati dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli.