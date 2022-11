A Bacoli due giorni di incontri e dibattiti per dire no alla violenza sulle donne

BACOLI – “Novembre si tinge di rosso” è il titolo che l’amministrazione comunale di Bacoli ha voluto dedicare alla due giorni di eventi ed iniziative riguardanti la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Una due giorni di incontri e dibattiti, tra il 24 ed il 25 Novembre 2022, presso il Compendio Vanvitelliano del Fusaro, in cui rappresentanti delle istituzioni, docenti ed esperti parleranno approfonditamente della Palingenesi delle donne e tutte le azioni da poter mettere in campo per aiutare le donne in difficoltà e contrastare il germe della violenza su di esse, sia quella fisica ma anche quella psicologica e di genere. Questo il programma di tutte le iniziative: evento 24 novembre – “La Palingenesi delle donne” presso la Sala Ostrichina dalle ore 11:00 alle ore 13:30. Interventi: saluti istituzionali; Assessore alle Pari Opportunità – Dott.ssa Lucia Basciano; Direttore della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli – Dott.ssa Maria Luisa Palma; Team Palingen e testimonianze delle Donne della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli; Funzionario Giuridico Pedagogico – Dott.ssa Adriana Intilla; Direttore della Caritas diocesana puteolana – Don Fernando Carannante; Intervento musicale a cura di Michela Guidone e Placido Frisone; Intervento teatrale a cura di Dario Barbato. Evento 25 novembre 2022 “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” presso la Sala Ostrichina dalle ore 10:00 alle ore 12:30. Interventi: saluti del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione; inaugurazione della Panchina Rossa; assessore alle Pari Opportunità – Dott.ssa Lucia Basciano; sportello Paideia, Servizi Sociali- Dott.ssa Candida Merone; presidente della IV Commissione- Dott.ssa Carmela Anzalone; intervento teatrale a cura della compagnia Archè teatro; preside del Liceo Anneo Seneca- Dott.ssa Maria Palma e Flash mob degli studenti del Liceo. Evento 25 novembre 2022 “Parole donate” presso la Sala Ostrichina dalle ore 17:30 alle ore 19:30. Evento di beneficenza Anthos a cura dell’Associazione Action Women – Sartoria Sociale . Cineforum sulla tematica, presso Casa della Cultura e della Socialità “Michele Sovente”, nei giorni: 17.11.2022 alle ore 20:00 proiezione del film “Erin Brockovich”; 20.11.2022 alle ore 18:00 proiezione del film “Ribelle-The Brave”; 24.11.2022 alle ore 20:00 proiezione del film “The Help”; 27.11.2022 alle ore 18:00 proiezione del film “Mulan”.