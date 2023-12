POZZUOLI/ Incidente al Rione Terra: dissuasore automatico va in tilt e danneggia auto, conducente in lacrime – LE FOTO

POZZUOLI – Incidente questo pomeriggio al Rione Terra di Pozzuoli dove lungo il varco d’accesso alla rocca il dissuasore automatico posto all’ingresso si è alzato nel momento in cui stava transitando un’auto. Nell’impatto il veicolo è rimasto danneggiato. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale. Il conducente della vettura, in lacrime, è stato raggiunto da alcuni passanti. Il giovane è uscito illeso dall’incidente, ma forte è stata la paura. Per rimuovere il veicolo rimasto incastrato nel dispositivo automatico è stato necessario l’intervento di un carroattrezzi.

LE FOTO