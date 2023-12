Pozzuoli S’Move: alle 21 David Morales atterra alla Darsena di Pozzuoli

POZZUOLI – Prende il via oggi la seconda edizione del Pozzuoli S’Move Festival! In consolle ci sarà David Morales, disc jockey e produttore discografico statunitense di house music, premiato negli anni con il Grammy Award come miglior remixer. È il più prolifico produttore di remix di tutti i tempi,e ha trasformato molte canzoni dal genere pop in brani ballabili, quindi più adatti ai club. In consolle anche Alex Colle, Cresciuto a Napoli nel bel mezzo degli anni d’oro della vita notturna della città partenopea, Alex Colle ha saputo lasciarsi influenzare dalla passione per il ritmo che partendo dal Chicago e New York, ha evoluto la disco music anni 70 e dettato legge per trent’anni fino al “juice” sonoro di oggi: la House Music. La parte visual è affidata a Club Tasso, collettivo artistico partenopeo. La loro ricerca visiva per l’occasione racconta Napoli e Pozzuoli in chiave Funky House. Un insieme d’immagini di repertorio e contemporanee che rappresentano una fusione di cultura passata e presente, accompagneranno le performance degli artisti che si esibiranno al Smove Festival. La Line up della serata: Genny Testa dalle 18:00 alle 19:30; Alex Colle dalle 19:30 alle 21:00; David Morales dalle 21;00 alle 24:00; VJ club tasso, Vocalist Luck j