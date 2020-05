POZZUOLI – «Sono in attesa della relazione dei Vigili del Fuoco per conoscere le cause dell’incendio divampato la notte scorsa presso la centrale Enel di via Fascione». A dirlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. La notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, si è sviluppato un incendio che ha interessato la centrale elettrica nei pressi del Comprensorio Olivetti. Le fiamme hanno causato anche un blackout in tutta la città e sono state domate prontamente, evitando di causare problemi di sicurezza. «Oltre alla relazione dei Vigili del Fuoco – ha aggiunto il primo cittadino – ho chiesto al gestore della centrale sia chiarimenti riguardo all’incendio, avvenuto per la seconda volta nell’arco di poco più di un anno, sia di conoscere tutte le misure di messa in sicurezza adottate nel sito, previste dalla normativa e dirette a salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica. Chiederò ai vertici dell’Enel ed anche al Prefetto un intervento per capire in che condizioni si trova la centrale e se ci sono rischi per il territorio».