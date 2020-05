POZZUOLI – Ci sono volute oltre dodici ore per spegnere completamente l’incendio alla centrale elettrica di Pozzuoli. Numerosi uomini e mezzi dei vigili del Fuoco sono stati impegnati per tutta la notte e per l’intera mattinata in via Fascione per mettere in sicurezza l’area, isolando il trasformato andato in fiamme. Di seguito le foto scattate nella notte e questa mattina: