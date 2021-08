POZZUOLI – Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in via Vecchia San Gennaro a Pozzuoli nei pressi di alcune abitazioni. Le fiamme, causate dalla presenza di sterpaglie e legna, sono state domate dai vigili del fuoco. Nell’attesa diversi residenti, spaventati dal fuoco e dal fumo, si sono precipitati in strada con secchi d’acqua e pompe utilizzate per innaffiare i giardini.