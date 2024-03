POZZUOLI – Improvviso malfunzionamento della condotta idrica. In questi minuti i tecnici del Comune di Pozzuoli stanno effettuando controlli alla rete. Dal Municipio fanno infatti sapere che la fornitura di acqua potabile potrebbe risultare limitata o interrotta in via Vecchia delle Vigne, via San Gennaro Agnano, Prima e Seconda Traversa Coste d’Agnano.