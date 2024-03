Il Comune di Bacoli celebra la Giornata della donna con l’inaugurazione di uno spazio sociale a Cento Camerelle

BACOLI – L’amministrazione comunale di Bacoli rinnova il proprio impegno in occasione della Giornata internazionale della donna, ricorrenza internazionale che si celebra l’8 marzo di ogni anno e che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche e politiche e portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne.

GLI APPUNTAMENTI – Tre sono gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale. Il primo riguarda l’evento “Donna è”, in programma giovedì 7 marzo, alle ore 10:30, presso il Palazzo dell’Ostrichina del Parco Borbonico del Fusaro. Una kermesse, patrocinata anche dalla Regione Campania e da altri enti, interamente dedicata alle donne e che coinvolge oltre 300 alunni provenienti da venti istituti scolastici dell’area napoletana ma anche da altre province. Previste diverse esibizioni tra canti, balli, recitazioni e sfilate. Il secondo appuntamento riguarda un evento patrocinato dai Comuni di Bacoli e Pozzuoli, Progetto Distrettuale “Ritratti di donne straordinarie” con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio-Gramsci di Bacoli presso Palazzo Migliaresi, a Pozzuoli. Infine il terzo appuntamento riguarda l’istituzione e l’apertura di uno spazio sociale di orientamento alla salute ed al benessere, denominato “Spazio Donna”, incardinato nell’Area IV – Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Bacoli. L’inaugurazione ufficiale si terrà Venerdì 8 marzo, alle ore 10:30, presso il locale comunale sito in Piazzetta Cento Camerelle, un luogo in cui vari professionisti sanitari presteranno volontariato medico specialistico in forma gratuita. L’immobile comunale del quartiere di Cento Camerelle è già un luogo in cui si svolgono attività di interesse pubblico, quale la realizzazione, attraverso la cooperazione con le Parrocchie, di un oratorio destinato a progetti di educazione, formazione, aggregazione e sociali. Dunque, l’apertura di uno sportello “Spazio Donna” va nella stessa direzione, attraverso l’individuazione di interventi da porre in essere sul territorio per contrastare i fenomeni di discriminazione nei confronti dell’universo femminile.