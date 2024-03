Trasporti, in arrivo 5 nuovi treni destinati alle linee flegree

POZZUOLI – Dopo l’inaugurazione del nuovo convoglio, che si aggiunge ai 12 treni che negli ultimi 3 anni sono stati immessi in servizio, altri 5 veicoli saranno consegnati nell’anno in corso e circoleranno entro il primo trimestre del 2025. Il finanziamento complessivo della Regione Campania ammonta a 112 milioni di euro, di cui 70 milioni per i 12 treni già immessi in servizio e 42 milioni per ulteriori nuovi 6 treni, di cui il primo è stato inaugurato due giorni fa. «Sulle linee flegree, 6 anni fa, avevamo una flotta composta da soli 9 treni – rende noto l’EAV – Oggi la flotta sulle linee flegree è composta da 24 treni di cui 12 nuovi e 12 ristrutturati completamente. Con questi ulteriori 6 treni, passeremo ad una flotta di 31 treni , utili anche per la nuova linea 7 la cui apertura è prevista entro l’anno».



WI-FI E POSTAZIONE DI RICARICA SUI TRENI – I nuovi 6 treni della fornitura in parola saranno dotati di: sistema di portabagagli e portabiciclette con postazione di ricarica a disposizione dei passeggeri; sistema conta-passeggeri per un migliore gestione dei flussi viaggiatori e quindi un miglioramento dell’offerta; sistema di connessione wi-fi a disposizione dei passeggeri che sarà completamente fruibile, sia sui treni che nelle stazioni flegree, entro la fine dell’anno. Il nuovo layout di bordo permetterà il trasporto in sicurezza delle biciclette, nonché la possibilità di ricaricare le batterie delle e-bike, sempre più diffuse sul territorio, durante il viaggio. Sarà inoltre possibile il trasporto sicuro e comodo di bagagli di piccole dimensioni (borse da lavoro, bagagli a mano) sia per i pendolari che per i turisti, che sempre più numerosi scelgono di visitare la zona flegrea.