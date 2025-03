POZZUOLI/ Il “Virgilio” verso la riapertura: attesa la revoca dell’ordinanza sindacale

POZZUOLI – Nuovi controlli nell’istituto “Virgilio” di Pozzuoli. Nella giornata di oggi il direttore e i tecnici dell’INGV hanno effettuato ulteriori rilevazioni che hanno confermato la presenza di livelli di CO2 superiori rispetto alla soglia nei soli locali della palestra e adiacenti spogliatoi e corridoio, mentre ancora una volta nessun valore superiore è stato rilevato negli altri locali, neanche nei seminterrati e nei laboratori. Alla luce di questi risultati, quindi, si va verso la riapertura della scuola con la sola interdizione all’uso della palestra, delle aree pertinenti e con la rilevazione quotidiana dei livelli di Co2 in tutte le aree utilizzate, a cura dell’INGV, in attesa dell’installazione di centraline fisse e permanenti da parte della Città Metropolitana.

LA RIAPERTURA – “Siamo quindi in attesa delle relazioni degli Organi Competenti, e nello specifico della Città Metropolitana, e della conseguente ordinanza sindacale per la ripresa di tutte le attività, che plausibilmente perverranno nella giornata di domani.” – fa sapere la dirigente scolastica Manuela Putzu che ha ringraziato l’INGV per la collaborazione. “I collaboratori scolastici – prosegue la nota – individuati dal DSGA procederanno comunque domani all’apertura della scuola per consentire ai tecnici INGV la rilevazione quotidiana dei livelli di CO2. Sarà mia cura tenere tutti informati dell’evolversi della situazione.” La riapertura dell’istituto, quindi, dovrebbe arrivare per la giornata di venerdì o al massimo lunedì.