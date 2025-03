POZZUOLI/ Fa pipì tra le auto della Polizia e poi scappa seminudo: arrestato 39enne

POZZUOLI – Ha fatto la pipì tra le auto della polizia parcheggiate davanti al commissariato di Pozzuoli e poi è scappato seminudo per strada. E’ accaduto ieri mattina a Pozzuoli, nei pressi della villetta comunale. Il protagonista è un 39enne di origini nigeriane con precedenti penali e su cui gravano due decreti di espulsione dall’Italia. L’uomo è stato arrestato dagli agenti dell’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale diretti dal vicequestore Raffaele Esposito per resistenza e atti osceni in luogo pubblico. Alla vista dei poliziotti, richiamati dalle urla dei passanti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato in seguito a una breve colluttazione. Dopo l’arresto – convalidato questa mattina dal Gip – il 39enne è stato condannato a sei mesi di carcere durante il processo celebrato con rito direttissimo.