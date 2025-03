BACOLI/ Nuova stangata per American Auto: arriva l’ordinanza di demolizione del Comune

BACOLI – Dopo il sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, la chiusura definitiva dell’attività da parte del Comune di Bacoli, il sindaco di Bacoli ha emanato un’ordinanza di demolizione, la 469, delle strutture abusive dove veniva esercitata l’attività della concessionaria “American Auto”, a Cappella, precisamente a viale Olimpico.

L’ORDINANZA – A seguito dei controlli effettuati dagli uffici tecnici comunali, in coadiuvazione con i vigili urbani, sono stati riscontrati alcuni illeciti edilizi e per questo motivo è stata emessa l’ordinanza di demolizione ai danni del proprietario dell’ormai ex concessionaria. Un’ulteriore stangata per il tik toker Enrico Ioffredo che, dopo la chiusura dell’attività intimata proprio dal comune di Bacoli, ora sarà costretto a demolire, a sue spese, tutti gli abusi edilizi perpetuati negli anni. L’attività, ricordiamo, nei mesi scorsi, è stata oggetto di controlli da parte della Polizia Metropolitana e della Guardia di Finanza. Durante l’attività inquirente è emerso un sistema per la manomissione del chilometraggio delle auto usate, oltre a gravi irregolarità amministrative: Ioffredo operava senza licenza né la Scia comunale.