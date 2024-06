POZZUOLI – Torna balneabile il tratto di costa tra il Molo Caligoliano e il Lungomare Pertini. In seguito alle analisi effettuate dall’Arpac sui campioni prelevati nella giornata di domenica, il Comune di Pozzuoli ha proceduto alla revoca del divieto precedentemente disposto nella zona di via Napoli. Al momento infatti non sono più sussistenti le motivazioni dell’interdizione.