POZZUOLI/ Il terremoto sveglia la città: vigili e Protezione Civile pattugliano il territorio

POZZUOLI – È stata una scossa di terremoto a svegliare questa mattina i residenti della parte alta della città di Pozzuoli. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento di magnitudo 1.5 localizzato in prossimità del cimitero. Il sisma si è verificato alle 05:11, alla profondità di 3.0 km. La scossa è stata accompagnata da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

LE VERIFICHE SUL TERRITORIO – La polizia municipale e i volontari della Protezione Civile stanno pattugliando le aree prossime all’epicentro. Al momento non si segnalano danni a persone e a cose. Nell’area dei Campi Flegrei è in corso ormai da tempo un’attività sismica, collegata al fenomeno del bradisismo. Due sere fa sono state registrate dieci scosse in meno di quattro ore. Solo nella settimana dal 10 al 16 aprile, nell’area dei Campi Flegrei, sono già stati localizzati 66 terremoti.