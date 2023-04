POZZUOLI/ Arco Felice e via Napoli senz’acqua da 17 ore: scuole chiuse e disagi per i cittadini

POZZUOLI – I rubinetti sono ancora ‘a secco’ nella parte bassa della città di Pozzuoli. A partire da ieri pomeriggio è stata interrotta l’erogazione idrica nella zona di Arco Felice e del lungomare a causa della rottura di una condotta nel Comune di Napoli. L’intervento di riparazione, che si sarebbe dovuto concludere nella serata di ieri, risulta ancora in corso. E l’amministrazione comunale di Pozzuoli prova a correre ai ripari con autobotti e la chiusura delle scuole nelle aree interessate dal disagio. Giù il tourbillon di polemiche da parte della cittadinanza: «I nostri ragazzi sono andati già tutti a scuola per ricevere solo ora la comunicazione che le lezioni sono sospese. E per di più oggi c’è anche lo sciopero dei mezzi pubblici quindi i nostri figli sono bloccati in mezzo alla strada finché i genitori che lavorano non staccano e possono andare a prenderli. Vi sembra una cosa normale?? A me no!». Ed ancora: «Ma voi vi rendete conto che già dal principio avete sbagliato? Una comunicazione fatta poche ore prima su Facebook! La gente non è riuscita a fare scorte per 5 ore figuriamoci per 24 ore. E ora vi state organizzando?». Sul piede di guerra anche i commercianti della zona.

ARRIVANO LE AUTOBOTTI – Caricate, intanto, due autobotti per l’approvvigionamento idrico di acqua non potabile: una mobile che coprirà la zona di Via Napoli – Corso Umberto e una fissa al porto in corrispondenza dello stazionamento dei Taxi. «Abbiamo passato la notte intera a cercare di risolvere i disagi dovuti alla mancanza di forniture idriche dettate dalla rottura di una condotta idrica nel comune di Napoli, i tempi di attesa dovrebbero protrarsi fino ad ora di pranzo e pertanto abbiamo comunicato alle scuole interessate dal disagio di interrompere le lezioni. Per quanto riguarda l’accaparramento di risorse idriche stiamo cercando di attivare autobotti e rifornimenti nelle piazze principali. Sono profondamente dispiaciuto per il disagio e cercherò di ridurre al minimo ogni possibile problema», le parole del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni.