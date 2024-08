POZZUOLI/ Il sindaco replica ai ristoratori «Racconto fantasioso, la derattizzazione è stata fatta 10 giorni fa»

POZZUOLI – Non ci sta il sindaco Gigi Manzoni che risponde alle accuse avanzate da alcuni ristoratori di via Marino Boffa. Accuse che definisce “infondate” alla luce dei fatti e delle azioni messe in campo dal comune di Pozzuoli proprio nella zona indicata «La derattizzazione è stata fatta il giorno 12 agosto in via Marino Boffa ad opera della ditta D’Orta – fa sapere Manzoni – così come altre attività di pulizia e sanificazione che sono state messe in campo in tutto il centro storico, compresa quella strada. Ogni zona della città ha la stessa dignità e non facciamo alcun tipo di discriminazione, tutti i commercianti devono essere messi nelle migliori condizioni per lavorare. Inoltre – aggiunge il sindaco – non mi risultano episodi di topi tra i tavoli dei ristoranti così come non tutti i titolari dei locali della zona sono d’accordo con quanto hanno fatto sapere i colleghi di via Boffa. Da parte nostra comunque abbiamo messo in campo ogni azione e restiamo attenti e vigili per intervenire in ogni situazione di criticità».