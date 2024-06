POZZUOLI/ Il racconto choc: «Uomo si è abbassato gli slip sul pullman davanti alle mie figlie minorenni»

POZZUOLI – «Erano le 22 di ieri sera quando le mie due figlie di 17 e 15 anni erano sul pullman P11 in direzione Monteruscello quando un uomo di circa 60 anni si è abbassato i pantaloni e gli slip mettendo fuori il suo pene» è il racconto di Angela Corsaro, madre di due adolescenti che giovedì sera hanno dovuto fare i conti con un uomo che si è denudato davanti a loro a bordo di un bus di linea. «Le ragazze – prosegue la donna che ha raccontato l’episodio al nostro giornale – hanno reagito scappando e scendendo dal pullman che nel frattempo era arrivato vicino all’ospedale Santa Maria delle Grazie lì da sole spaventate e in una zona direi un po’ isolata e buia. Mi hanno chiamata piangendo e spaventate. Ecco, dico io ma si può nel 2024stare ancora con questa gente in giro? Le chiedo di diffondere questa brutta esperienza delle mie ragazze perchè non si può veramente più. Parlando un po’ con il vicinato hanno detto che il signore è recidivo. Io – conclude – voglio dare voce a tutte le mamme come me perchè per me ricevere le quella telefonata ieri sera e stato devastante, ho mia figlia piccola scioccata. Dico io, ma una macchina di carabinieri o polizia sull’ultima corsa non si può avere come c’era tempo fa? Io non lo so, se ieri sera avessi trovato quell’animale non so cosa sarebbe successo, qui c’è da passare un guaio veramente»