POZZUOLI/ Serata in un locale senza autorizzazioni con 500 ragazzi: carabinieri lo sequestrano e denunciano imprenditore

POZZUOLI – Lounge bar senza autorizzazioni, 500 giovani all’interno e scatta il sequestro da parte dei carabinieri. È accaduto la notte scorsa a Pozzuoli dove i carabinieri hanno chiuso il Jungle Agriloungebar, in via Montagna Spaccata, e denunciato il titolare. Il tutto è avvenuto durante un’attività di controllo della movida nell’area flegrea. In particolare nel locale notturno i carabinieri hanno trovato 500 ragazzi che stavano trascorrendo la serata con musica, in assenza di licenze e senza l’agibilità prevista per la struttura. Dopo le verifiche i carabinieri hanno interrotto la serata ed evacuato il locale senza alcun problema di ordine pubblico.