POZZUOLI – Il quartiere Reginelle è stato preso d’assalto dai topi. A denunciarlo, mediante una segnalazione all’Asl, sono i residenti del posto che invocano a gran voce un’opera di derattizzazione della zona ai confini tra Monterusciello e Licola. «Si richiede un intervento urgente data la massiccia presenza di topi nel quartiere Reginelle. Si prega di intervenire in tempi brevissimi», è il sollecito a firma dell’associazione Reginelle “Quelli di sempre”. Il timore principale delle famiglie è che i roditori facciano ingresso nelle abitazioni, come già talvolta è accaduto. Urla di paura soprattutto in serata quando i residenti si imbattono in ratti pronti a fare conoscenza con i sacchetti della spazzatura appena depositati.