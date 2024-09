POZZUOLI/ Il “Pitagora” ricorda Giancarlo Siani con un progetto di educazione alla legalità e alla libertà di stampa

POZZUOLI – L’Istituto Superiore Statale “Pitagora” di Pozzuoli ha avviato in questa settimana un progetto educativo dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. Il progetto, che si svolgerà durante la settimana dell’anniversario della sua scomparsa, è finalizzato a sensibilizzare gli studenti sui valori della libertà di stampa, della giustizia e della legalità. Il percorso prevede attività formative e culturali volte a far conoscere agli studenti la figura di Giancarlo Siani, giovane cronista de Il Mattino, il cui impegno nel denunciare i legami tra camorra e politica gli costò la vita. Attraverso la visione del film “Fortàpasc”, la lettura dei suoi articoli e il concorso di scrittura “La libertà di stampa oggi”, il nostro progetto intende stimolare riflessioni sul giornalismo investigativo e sull’importanza di combattere la criminalità organizzata.

LE ATTIVITA’ – Tra le attività in agenda figurano la proiezione del film “Fortàpasc”, che racconta la vita e il lavoro di Siani. Sarà trasmesso in ogni aula grazie alla piattaforma RaiPlay. Seguiranno dibattiti moderati dai docenti su tematiche legate alla libertà di stampa e al coraggio civile. Prevista anche la lettura e l’analisi degli articoli di Siani: gli studenti approfondiranno il lavoro di Siani attraverso una selezione dei suoi articoli. A supporto dell’attività didattica, sarà fornito un link alla Fondazione Giancarlo Siani per ulteriori approfondimenti online. Gli studenti creeranno inoltre un murale virtuale e un banner che saranno pubblicati sul sito della scuola, in onore del giornalista. In calendario anche un concorso di scrittura: gli alunni del “Pitagora” potranno partecipare al concorso con articoli, riflessioni e pensieri sulla libertà di stampa, mettendo in evidenza la loro visione su questo tema fondamentale per una società libera e democratica. I migliori elaborati verranno pubblicati sul sito dell’Istituto.

LE PAROLE DEL PRESIDE – «Vogliamo che i nostri studenti comprendano l’importanza della libertà di stampa e del giornalismo indipendente come strumenti di contrasto alla criminalità e all’illegalità per formare dei cittadini maggiormente consapevoli in un’epoca in cui sapersi informare correttamente ha assunto un ruolo fondamentale», ha dichiarato il dirigente scolastico, Antonio Vitagliano.