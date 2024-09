I Campi Flegrei trionfano agli Award di Confindustria a Bologna

QUARTO – Il Made in Campania trionfa al CERSAIE 2024 di Bologna, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredo Bagno: l’azienda campana Baiano di Quarto (nei Campi Flegrei, in provincia di Napoli) sarà premiata come miglior distributore italiano di ceramica e riceverà il prestigioso riconoscimento Confindustria Ceramica Distributor Award 2024. Il Premio sarà consegnato durante la serata CERSAIE che si terrà giovedì 26 settembre 2024 a partire dalle ore 20 nelle sale del Palazzo Bevilacqua Ariosti di Bologna (in via D’Azeglio), in occasione del CERSAIE 2024, in programma fino al prossimo 27 settembre.

L’EVENTO – La serata CERSAIE, per il ventottesimo anno consecutivo, conferirà i Confindustria Ceramica Distributor Awards ai migliori quattro distributori internazionali del settore ceramico: quest’anno saranno premiati – accanto all’Italia con l’azienda Baiano – anche i migliori distributori di Germania, Austria e Francia. Per l’Italia, il premio andrà all’azienda “Fratelli Baiano Srl – Baiano Casa” di Quarto (NA), fondata nel 1965 e caratterizzata da uno showroom di oltre 3.000 mq. L’azienda campana – che ha attualmente 35 dipendenti – “si distingue per una percentuale del 95% di vendite di ceramiche italiane” come rileva la motivazione del premio del Salone CERSAIE 2024.

LA SODDISFAZIONE – “Siamo sinceramente onorati e felici di ricevere questo importante riconoscimento – spiegano i fratelli Franco e Antonio Baiano, alla guida dell’azienda flegrea – perché è frutto di un lungo e importante lavoro condotto nel corso dei decenni, con grande impegno e con il coinvolgimento della nostra famiglia e di una squadra di collaboratori straordinari”. Il Confindustria Ceramica Distributor Award 2024 premia quelle imprese della distribuzione che meglio hanno costruito rapporti di partnership con il settore ceramico italiano e che si sono particolarmente distinte per fedeltà al prodotto italiano, per durata dell’attività, per volume d’affari, per competenza e per professionalità dimostrati negli anni, solvibilità e correttezza commerciale e importanti investimenti effettuati a favore della conoscenza e dell’impiego delle piastrelle di ceramica “made in Italy”. “La giuria del premio è composta da imprenditori e dirigenti del settore ceramico italiano – prosegue Franco Baiano, che il 26 ritirerà il premio a Bologna – e fattori-chiave come la valorizzazione del Made in Italy, la professionalità e la correttezza commerciale sono da sempre al centro delle nostre attenzioni e siamo molto felice che ci vengano riconosciute con questo premio così importante, che ci spinge a crescere e a raggiungere nuovi traguardi e nuove competenze”.