POZZUOLI – Giovedì 6 ottobre nell’Auditorium ‘Cardinale Alfonso Castaldo’ nel complesso del Villaggio del Fanciullo in via Campi Flegrei, 12 il Centro Zona Pozzuoli del Centro Sportivo Italiano inaugurerà la nuova stagione sportiva. L’appuntamento, che ritorna a distanza di due anni per la sospensione a causa della pandemia, costituisce anche l’occasione per premiare i protagonisti della stagione passata. «La ripresa delle iniziative è stata senza dubbio sofferta – afferma il presidente del Csi – C.Z. Pozzuoli, Girolamo Catalano -. Ci si è mossi con la dovuta cautela onde evitare rischi per atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori. Sentivamo la necessità di riannodare i discorsi con la nostra platea. Importante dopo il lungo stop. Nel contempo sono state riprese anche le attività di formazione volte a preparare sia personale a livello tecnico che dirigenziale con buoni riscontri». Riprova dell’interesse per la ripresa delle iniziative dell’associazione blu-arancio la numerosa partecipazione, la scorsa settimana, al corso di preparazione per l’utilizzo del defibrillatore tenutosi a Quarto.

L’INIZIATIVA – Alla manifestazione di giovedì presenzieranno tra gli altri il vescovo ausiliare della diocesi di Pozzuoli, mons. Carlo Villano e l’assessore allo Sport del Comune flegreo, Filippo Monaco. Nel corso della serata verranno premiati gli oratori e le associazioni sportive che con i propri iscritti sono stati protagonisti della stagione. Tra gli oratori più attivi e presenti San Castrese e Divino Maestro di Quarto, Sant’Artema di Monterusciello, Medaglia Miracolosa di Soccavo e l’Asd Nettuno di Pozzuoli. Con i premi ai giovani, fulcro dell’attività ciessina saranno consegnati riconoscimenti speciali a dirigenti e tecnici che con impegno e abnegazione hanno consentito l’attuazione di tutte le manifestazioni.