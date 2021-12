POZZUOLI – «In relazione al clamore mediatico generato dagli episodi verificatisi ieri, 20 dicembre 2021, presso l’Istituto “Virgilio” di Pozzuoli, il personale tutto con a capo la Dirigente Stefania Manuela Putzu, ritiene doveroso precisare che la presenza di roditori all’interno di alcune aule non è da attribuire, senza dubbio alcuno, alle condizioni igienico-sanitarie della scuola che ha sempre ottemperato a tutte le prescrizioni per la salvaguardia degli utenti e degli ambienti dell’Istituto soprattutto in questo periodo di emergenza Covid. Solo una fervida fantasia poteva immaginare che piccoli roditori si fossero introdotti nella scuola, salendo furtivi le scale e scegliendo deliberatamente in quale classe entrare, portandosi al seguito una scodellina con acqua, cibo e segatura.» E’ quanto fa sapere in una nota la dirigenza scolastica dell’istituto magistrale Virgilio di Pozzuoli in merito alla presenza di quattro topi in due aule.

LA CONDANNA – «Tutto il personale stigmatizza il comportamento tenuto da coloro che hanno introdotto tali roditori -si legge- regolarmente venduti come cibo per animali predatori- all’interno della scuola. Pur essendo l’episodio circoscritto a pochi ambienti l’Istituto ha immediatamente attivato tutte le procedure affinché la scuola potesse essere immediatamente agibile. Difatti, nel pomeriggio del giorno stesso, si sono regolarmente tenuti i corsi calendarizzati. Si coglie l’occasione per rassicurare tutti coloro che hanno mostrato un inusitato interesse per l’accaduto, enfatizzando l’episodio rispetto a fatti ben più gravi che affliggono la nostra come tante altre comunità scolastiche, che ogni azione è stata intrapresa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.»