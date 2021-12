POZZUOLI – Altri 44 cittadini positivi al coronavirus a Pozzuoli. Nella giornata di ieri sono stati processati 845 tamponi. La città flegrea sfonda quota 400 contagiati in totale. Attualmente sono 449, infatti, le persone affette da Covid-19. Dall’inizio della pandemia ad oggi 7309 puteolani hanno contratto il virus e 104 persone hanno perso la propria battaglia.

IN CAMPANIA – I nuovi positivi al Covid in Campania sono 2.297. Ben 53.202 i test esaminati nella giornata di ieri. Secondo il bollettino dell’Unità di Crisi i posti di terapia intensiva occupati sono scesi a 29, mentre aumentano quelli in degenza.