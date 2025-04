POZZUOLI/ I mal di pancia in maggioranza “freezano” l’assessore Riccobene

POZZUOLI – Il suo lavoro finora non è passato inosservato. Insieme a Zazzaro e Bandiera è ritenuta tra i migliori assessori per impegno e produttività. Nonostante ciò, però, Fabiana Riccobene da tempo è stata costretta a rallentare il proprio operato a causa della politica. O meglio, della diatriba che fa da sfondo al rimpasto di Giunta che, stando ai rumors, prevede clamorosi colpi di scena.

Il CAOS – In politica si sa, il peso specifico dei gruppi consiliari contano più della meritocrazia. È accaduto a Sabrina Sifo ed ora sta accadendo a Fabiana Riccobene, in bilico tra Pozzuoli al Centro e Pozzuoli Libera. L’assessora con delega alle politiche sociali, infatti, è stata diretta espressione di Lidya De Simone quando era nel gruppo di Pozzuoli Libera con Sandro Cossiga. Oggi, col passaggio della De Simone in Pozzuoli al Centro, in teoria dovrebbe passare in quota Pastore, leader del gruppo. Così facendo, però, Cossiga forte di 3 consiglieri resterebbe senza rappresentanza in Giunta. Dall’altra parte Pastore – che rischia seriamente di uscire dalla maggioranza (è l’unico a non essere ancora stato convocato da Manzoni per la firma del documento programmatico) – attende di capire se potrà o meno sostituire Anna Attore e, soprattutto, quale futuro attende lui, Di Dio, De Simone e Guardascione. Un bel rompicapo che nel frattempo ha raffreddato la Riccobene, ferma in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E soprattutto con chi.