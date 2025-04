POZZUOLI/ Caos a Licola e assenza di vigili, appello al Prefetto “Un quartiere abbandonato”

POZZUOLI – “Ho inviato una lettera al sindaco di Pozzuoli ed al Prefetto di Napoli per denunciare il totale disinteresse dell’amministrazione comunale verso la situazione ormai insostenibile di Viale Sibilla.” È quanto fa sapere Antonio Maione, presidente di Civico Flegreo in merito al caos domenicale a Licola Mare “Dopo una sola domenica di intervento, promessa dallo stesso sndaco, tutto è tornato nel caos: traffico selvaggio, parcheggiatori abusivi, pali e transenne divelti per ricavare parcheggi illegali sul ponte del cantiere abbandonato, estorsione di denaro ai cittadini, incidenti stradali e nessun controllo delle forze dell’ordine.

Licola non merita questo. I residenti non devono subire ogni settimana invasioni pericolose e incontrollate, che mettono a rischio la sicurezza e la vivibilità dell’intera zona. Ho chiesto un intervento concreto del Prefetto, con un presidio corposo delle forze dell’ordine, già dai brunch di Pasqua e Pasquetta, quando migliaia di persone sono attese sul litorale. La legalità e la dignità di un territorio non possono essere calpestate dall’inerzia di chi dovrebbe tutelarle.”