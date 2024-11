POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Lavori infiniti a La Schiana»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno. In prossimità dell’ospedale la Schiana c’è questo cantiere aperto e con lavori sospesi ormai da mesi. La recinzione che restringe la carreggiata compromette la sicurezza della circolazione stradale anche in considerazione del continuo passaggio di autoambulanze che affluiscono all’ospedale adiacente. L’area è diventata ricettacolo di rifiuti e compromette oltretutto la visibilità alle auto che dai varchi privati si immettono nel flusso di traffico. Confido in una vostra collaborazione e sentitamente ringrazio» (Nunzio C.)