POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Inferno tra Arco Felice e il tunnel di Lucrino tutte le mattine»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, sono un cittadino di Pozzuoli che tutte le mattine va a lavoro (come tantissimi altri) percorrendo la strada che dall’Olivetti va verso il Tunnel di Arco Felice. Purtroppo siamo (parlo a nome di tutti i lavoratori che fanno la mia stessa strada) costretti ogni mattina a fare lunghe soste nel traffico perché la strada si restringe da 2 a 1 corsia (macchine parcheggiate a c* di cane) quando si arriva all’altezza del tabaccaio appena dopo i semafori. Una volta superato con tanto di fegato amaro arrivati fuori al bar Dolci Momenti arriva l’inferno: decine di minuti fermi perché non si riesce a camminare la corsia di destra e invasa da macchine in doppia fila ferme perché sono al bar e nessuno dice niente anche macchine delle forze dell’ordine sono ferme lì. Quindi dico è giusto che noi poveri cittadini lavoratori siamo costretti a subire questo solo perché chi ha un attività commerciale a Pozzuoli si sente il padrone della città» (M.A.)