POZZUOLI/ Navette gratis per l’aperitivo della vigilia di Natale

POZZUOLI – Anche per il tradizionale aperitivo del 24 Dicembre, il comune di Pozzuoli ha messo a disposizione le navette nella fascia oraria compresa tra mezzogiorno e le venti. Gli aperitivi andranno in scena alla Darsena, nel centro storico e nei locali delle aree adiacenti. Nella stessa giornata, a partire dalle nove invece, resteranno aperti sempre fino alle ore venti tutti i parcheggi gratuiti al Molo Caligoliano, Mercato Ittico all’Ingrosso dia Via Fasano, Scuola Media Pergolesi ad Arco Felice, Mercato ortofrutticolo di viale dell’Europa Unita, in zona “Sotto al Monte” e al C9 di Via Vecchia delle Vigne. Le navette invece partiranno dal Parcheggio Scuola Pergolesi fino a Piazza a Mare; dal Parcheggio Mercato Ortofrutticolo con tappa al Parcheggio Olivetti fino a Villa Avellino; e dal Parcheggio C9 a Villa Avellino.