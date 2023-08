POZZUOLI/ I lettori segnalano: «Dossi stradali installati in modo superficiale e via Napoli abbandonata» -LE FOTO

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro direttore, vorrei congratularmi con la nuova amministrazione per aver continuato il buon lavoro dell’installazione di dossi artificiali, già iniziato dalla vecchia amministrazione, per il rallentamento della velocità delle auto lungo strade che spesso vengono percorse ad alta velocità. Ho notato però, un pò di superficialità nell’evidenziare le zone dove installare i suddetti dossi. Ebbene si perché facendo un’indagine territoriale, si evince che ci sono dossi a Monteruscello (via Modigliani, via de Curtis), dossi ad Arco Felice, dossi a Lucrino, dossi a via Fasano, addirittura ben 2 uno a distanza di pochi metri dall’altro a via Artiaco, quindi dossi sparsi un pò ovunque tranne lungo la strada del lungomare Pertini scenario di non pochi incidenti, ma non solo! Ci sono ben 5 rotatorie lungo tutta la strada, nelle quali spesso capitano tamponamenti, senza contare una scuola materna-elementare, una chiesa e il lungomare stesso con i campetti vari sul quale la gente attraversa continuamente per arrivarci partendo da corso Umberto. Da residente mi sento in dovere di denunciare quanto scritto sperando che anche lungo la suddetta strada vengano installati i dossier in più aggiungo che durante la campagna elettorale ci sono stati in tanti a chiedere sostegno ai residenti di questa zona, ma oggi a distanza di poco più di un anno gli stessi si sono dimenticati di via Napoli e dei residenti stessi. La ringrazio» (Alessandro Trapanese)